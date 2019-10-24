Nijerya ile Rusya arasında demir yolu anlaşması imzalandı
Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi amacıyla Rusya ile anlaşma imzalandı.
- AA
Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov ile Nijerya Ulaştırma Bakanı Chibuike Rotimi Amaechi, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'nda, Nijerya'da demir yollarının modernizasyonu ve genişletilmesi için anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında Rusya, Lagos-Calabar ve Port Harcourt-Maiduguri arasında demir yolu inşa edecek ve mevcut demir yollarının modernizasyonunu, yönetimini ve bakımını yapacak. Anlaşmanın Nijeryalılara iş fırsatları sunması da bekleniyor.
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Ekonomi Forumu'na, Afrika ülkelerinden liderler, diplomatlar ve iş insanları katılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.