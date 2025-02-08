İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya: ISWAP'a yönelik operasyonlarda 27 terörist öldürüldü
Dünya

Nijerya: ISWAP'a yönelik operasyonlarda 27 terörist öldürüldü

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 27 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Nijerya: ISWAP'a yönelik operasyonlarda 27 terörist öldürüldü
ABONE OL

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ordunun, ülkenin Borno eyaletinde 30 Ocak-7 Şubat tarihlerinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 27 teröristin öldürüldüğü, 85 teröristin yakalandığı kaydedildi.

Operasyonlarda teröristlerin fidye için rehin aldığı 44 sivilin kurtarıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

ÜLKE UZUN SÜREDİR TERÖR SALDIRILARININ HEDEFİNDE

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.