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Dünya

Nijerya, izinsiz ticari uçuş yapan İngiliz uçağına el koydu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, izinsiz olarak ticari amaçlı uçuş yaptığı gerekçesiyle İngiltere merkezli Flair Havayollarına ait bir uçağa el koydu.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 18:44 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:44
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Nijerya Havacılık Bakanı Hadi Sirika, Twitter hesabından, "Flair Havayollarına sadece insani yardım malzemesi taşımaları amacıyla izin verilmişti ama onların ticari amaçlı uçuş yaptıklarını tespit ettik." açıklamasını yaptı.

Bakan Sirika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında federal hükümetin ticari uçuşların yasaklanması kararının ihlal edildiğini kaydetti.

İngiltere merkezli havayoluna ait uçağa el koyduklarını belirten Bakan Sirika, "Uçak personeli sorgulanıyor ve sorumlulara en yüksek derecede ceza verilecektir." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm havayolları tıbbı malzeme ve tahliye uçuşları haricinde uçuşa kapatılmış ve ticari uçuşlar yasaklanmıştı.

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