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Dünya

Nijerya Kaduna eyaletinde rehine operasyonu: 6 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı şahısların rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Nijerya Kaduna eyaletinde rehine operasyonu: 6 kişi kurtarıldı
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Operasyonun sözcüsü Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Maraban Jos bölgesinde silahlı kişilere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin kaçırdığı 6 şahsın kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı bir kişinin çatışmada öldüğünü aktaran Yahaya, 2 silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Eyalette bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.

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