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Dünya

Nijerya, korsanlarla mücadele için Gine Körfezi'ne 1500 asker gönderdi

Korsanlık nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine Körfezi'nde 1500 Nijeryalı asker konuşlandırıldı.

AA4 Kasım 2021 Perşembe 23:49 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 23:49
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Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Awwal Gambo, yaptığı açıklamada, Gine Körfezi'nde korsancılığa karşı operasyonlar başlatıldığını belirtti.

Operasyonlar kapsamında bölgeye 1500 askerin sevk edildiğini kaydeden Gambo, 13 savaş gemisi ve 2 helikopterin de gönderildiğini söyledi.

Gambo, Gine Körfezi'ndeki operasyonlara üç yabancı donanmanın da katılacağını ifade etti.

- Gine Körfezi, en çok mürettebatın kaçırıldığı bölge

Gine Körfezi 2020'de korsanlar tarafından "en çok gemi mürettebatının kaçırıldığı bölge" oldu.

Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i Gine Körfezi'nde yaşandı.

Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 818 milyon dolar olarak hesaplandı.

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