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Dünya

Nijerya, Nijer'e askeri müdahale için hazırlanıyor

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesindeki senatoya mektup yazarak darbenin yaşandığı Nijer'e askeri müdahale için destek istedi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 20:18 - Güncelleme:
Nijerya, Nijer'e askeri müdahale için hazırlanıyor
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Aynı zamanda Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Başkanı olan Tinubu, mektubunda, Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un devrilmesiyle sonuçlanan talihsiz siyasi durumun ardından ECOWAS'ın ülkede yeniden barışı sağlamaya karar verdiğini hatırlattı.

Tinubu, Nijer'deki siyasi düzeni sağlamak amacıyla Nijerya askerini bu ülkeye gönderme konusunda senatodan destek istedi.

Nijer'de barışı yeniden tesis etmek amacıyla ECOWAS'ın bir toplantı düzenlediğini ve bir bildiri yayımladığını aktaran Tinubu, "ECOWAS müdahale için Nijer'e asker gönderecek. (Nijerya) Nijer ile olan tüm kara sınırlarının kapatılması ve izlenmesi ve sınır sondaj tatbikatının yeniden başlatılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Tinubu, Nijer'den her türlü ticari ve özel uçuşların yapılmasının engellendiğinin altını çizerek, özellikle Lagos ve doğu limanlarından Nijer'e transit geçen malların ablukaya alınacağını kaydetti.

Başkan Tinubu, Nijer'in elektriğinin kesilmesi konusunda da senatonun desteğini istedi.

Nijer'in elektrik ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayan Nijerya, darbe nedeniyle 2 Ağustos'ta Nijer'i besleyen hatta şalter indirerek elektrik sağlamayı durdurmuştu.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

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