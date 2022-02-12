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Dünya

Nijerya ordusundan çetelere operasyon: 20 kişi etkisiz hale getirildi

Nijerya ordusunun ülkenin Kaduna eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonunda 20 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:11
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisine saldırı girişimine buldu.

Saldırının ardından ordunun silahlı çetelere düzenlediği operasyonda 20 kişi etkisiz hale getirildi.

Silahlı çete üyelerinin Ağustos 2021'de Savunma Akademisine düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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