Nijerya ordusundan çetelere operasyon: 20 kişi etkisiz hale getirildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, motosikletli silahlı çete üyeleri, Kaduna eyaletindeki Nijerya Savunma Akademisine saldırı girişimine buldu.
Saldırının ardından ordunun silahlı çetelere düzenlediği operasyonda 20 kişi etkisiz hale getirildi.
Silahlı çete üyelerinin Ağustos 2021'de Savunma Akademisine düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetmişti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.