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Dünya

Nijerya ordusundan hava operasyonları

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Borno ve Zamfara eyaletlerinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonlarında onlarca teröristi etkisiz hale getirdi.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Nijerya ordusundan hava operasyonları
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NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Bukar Meram bölgesi ve Zamfara eyaletinin Maru bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonlarda teröristlerin sığındığı kampların bombalandığını ve onlarcasının etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini anlatan Gabkwet, teröristlerin Zamfara eyaletine yerleşmeye başladıklarının tespit edilmesinin ardından eyalette de operasyonların gerekli hale geldiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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