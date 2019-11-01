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Nijerya polisi Lagos kilisesinde zincirlenmiş 15 kişiyi kurtardı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın en büyük şehri olan Lagos'ta bir kilisede zincirlenen ve işkence gören 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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Lagos Polisi Sözcüsü Bala Elkana, yaptığı açıklamada, kentte zihinsel hastalık ve uyuşturucu bağımlılığı bulunan kişilerin rehabilite edildiği bir kiliseye baskın düzenlendiğini belirtti.
 
Baskında, işkenceye maruz kalan 15 kişinin kurtarıldığını aktaran Elkana, bazılarının kilisede 5 yıl geçirdiklerini ve psikolojik sorunlar yaşadıklarını söyledi.
 
Elkana, kurtarılanların hastaneye sevk edildiğini ve olaya ilişkin papazla birlikte 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
 
Nijerya'da son bir ayda okul ve rehabilitasyon merkezlerine düzenlenen baskınlarda, kötü muameleye maruz kaldığı tespit edilen yüzlerce kişi kurtarılmıştı.

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