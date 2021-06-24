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Dünya

Nijerya, Twitter yasağının insan hakları ihlali olmadığını savundu

Nijerya hükümeti, ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya alınmasının insan hakları ihlali olmadığını ileri sürdü.

AA24 Haziran 2021 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:30
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Hükümetten ECOWAS Mahkemesine yönelik yapılan açıklamada, bu tür bir yasağın Nijeryalıların ifade özgürlüğünü ihlal etmediği iddia edildi.

İfade özgürlüğünün erişim özgürlüğünden tamamen farklı bir durum olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkede alınan karar, insan hakları ihlali değil. Twitter'ın askıya alınma kararı, Nijerya Anayasasına ve Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi'ne aykırı değil." ifadeleri kullanıldı.

ECOWAS Mahkemesinin, topluluğa üye ülkeler arasında hukuka ve hakkaniyet ilkelerine uyulması ve topluluk tarafından kabul edilen diğer tüm ikincil yasal belgelerin yorumlanması ve uygulanmasını sağlama yetkisi bulunuyor.

- NİJERYA'DA TWİTTER YASAĞI

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı.

Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlerin yargılanacağı duyurulmuştu.

Nijerya'da faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ise hükümetin uyguladığı yasak nedeniyle 9 Haziran'da Buhari'ye karşı ECOWAS Mahkemesinde dava açmıştı.

ECOWAS Mahkemesi dün kararı insan hakları ihlali olduğunu belirterek, hükümetin yasağı ihlal edenlerin yargılanmasına yönelik kararını durdurmuştu.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD'nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının "ifade özgürlüğünün ihlali" olduğu belirtilmişti.

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