İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye edecek
Dünya

Nijerya, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Nijerya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı 2 bin Nijerya vatandaşının tahliye etmeye başlayacağını bildirdi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 00:54 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 00:55
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Ukrayna ve komşu ülkede sığınan 2 bin Nijeryalının tahliyesinin bugünden itibaren başlayacağını belirtti.

Onyeama, Ukrayna'da yaklaşık 8 bin Nijerya vatandaşının bulunduğunu, bunlardan 5 binin öğrenci olduğunu ifade etti.

Tahliye için Romanya'yı merkez yaptıklarını ve binin üzerinde Nijeryalının oradan geçtiğini anlatan Onyeama, "Polonya'da 250 civarında, Macaristan'da Budapeşte'de benzer bir sayı var, Slovakya hızla yükseliyor. Ayrıca 200 civarında. Rusya sınırına yakın Sumy denilen yerde Nijeryalılar var." dedi.

Onyeama, Nijeryalı vatandaşlarının tahliyesi için Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin fon onayladığını ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.