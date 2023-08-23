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Dünya

Nijerya'da 1 terörist öldürüldü

Nijerya'nın güneyindeki Anambra eyaletinde, ordu ile terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) arasında çıkan çatışmada 1 teröristin öldüğü bildirildi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Nijerya'da 1 terörist öldürüldü
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Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, ordunun, Anambra eyaletine bağlı Ukwuorji bölgesinde IPOB üyelerinin saldırı girişimini engellediğini açıkladı.

Nwachukwu, çatışmada 1 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Çok sayıda teröristin yaralanarak kaçtığını aktaran Nwachukwu, teröristlere ait motosikletler ile mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı IPOB tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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