30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da düzenlenen operasyonda 10 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda 10 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Nijerya Sözcüsü Albay Timothy Antigha, yaptığı açıklamada, MNJTF'nin Borno eyaletine bağlı Baga bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 10 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Antigha, örgüte ait mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Antigha, operasyonun ardından çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, dört askerin yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te MNJTF'yi kurdu.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, İran hedeflerini vurdu

Suudi medyasından çarpıcı iddia: İsrail, İran hedeflerini vurdu

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Falcao 11 Ağustos'ta sahada

Falcao 11 Ağustos'ta sahada

Bakan Albayrak'tan önemli 'faiz' açıklaması: İndirimleri bu haftadan itibaren göreceğiz

Bakan Albayrak'tan önemli 'faiz' açıklaması: İndirimleri bu haftadan itibaren göreceğiz

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Onlar gönüllü işçi! Yakın çekimle görüntülendiler...

Onlar gönüllü işçi! Yakın çekimle görüntülendiler...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi

Taksim Camii'nin son hali havadan görüntülendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA