Nijerya'da 11 ayda 51 binden fazla Boko Haram üyesi teslim oldu

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yaptığı açıklamada, son zamanlarda ordunun terörle mücadelede birçok başarı kaydettiğini belirtti.

İrabor, "Temmuz 2021'den Mayıs 2022'ye kadar, 51 bin 828 Boko Haram ve aile üyesi teslim oldu ve bunların 13 bin 360'ı savaşçıdır." dedi.

2016-2022 yıllarında teslim olan 1543 teröristin okuyup mezun olduğunu kaydeden İrabor, rehabilitasyon programından geçen 1935 teröristin de serbest bırakıldığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

