Nijerya'da 121 terörist öldürüldü

AA 10 Mart 2022 Perşembe 20:41 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 20:41

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, Borno eyaletinde teröristlere karşı devam eden operasyonlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onyeuko, eyalette son iki haftada 121 Boko Haram ve ISWAP üyesinin öldürüldüğünü belirtti.

Operasyonlarda çok sayıda teröristin yaralı olarak kaçtığını aktaran Onyeuko, teröristlere ait 22 motosiklet, 47 silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Onyeuko, Boko Haram ve ISWAP üyelerinin savaş alanının farklı yerlerindeki birliklere teslim olmaya devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, Borno Valisi Babagana Zulum, eyalette şimdiye kadar 35 bin teröristin teslim olduğunu açıkladı.

- 2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.