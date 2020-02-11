İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0404
  • EURO
    6,5951
  • ALTIN
    304.529
  • BIST100
    118955
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı
Dünya

Nijerya'da 1400 Boko Haram üyesi serbest bırakıldı

Nijerya'da yakalandıktan sonra pişman olduğunu açıklayan terör örgütü Boko Haram üyesi 1400 kişi serbest bırakıldı.

AA11.02.2020  13:50 - Güncelleme: 11.02.2020  13:51

Borno Eyalet Sözcüsü Babakura Jato, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan 1400 örgüt üyesinin serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kişilerin yaklaşık 4 senedir rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade eden Jato, serbest bırakılan kişilerin çoğunun aslında örgüt üyeleri olmadığını ancak teröristlerin akrabaları veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Jato, halen rehabilitasyon için hükümetin elinde yüzlerce teröristin bulunduğunu söyledi.

- 2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

Korona virüs hakkında korkutan açıklama
Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Korona virüs hakkında korkutan açıklama

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.