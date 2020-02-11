AA 11.02.2020 13:50 - Güncelleme: 11.02.2020 13:51

Borno Eyalet Sözcüsü Babakura Jato, basına yaptığı açıklamada, Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yakalanan ve pişman olan 1400 örgüt üyesinin serbest bırakıldığını belirtti.

Bu kişilerin yaklaşık 4 senedir rehabilitasyon programından geçirildiğini ifade eden Jato, serbest bırakılan kişilerin çoğunun aslında örgüt üyeleri olmadığını ancak teröristlerin akrabaları veya yanlış zamanda yanlış yerde bulunan kişiler olduğunu kaydetti.

Jato, halen rehabilitasyon için hükümetin elinde yüzlerce teröristin bulunduğunu söyledi.

- 2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.