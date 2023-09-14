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Dünya

Nijerya'da 151 Boko Haram üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordunun son iki haftada düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 151 üyesi etkisiz hale getirildi.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 23:34 - Güncelleme:
Nijerya'da 151 Boko Haram üyesi öldürüldü
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, ordunun, son iki haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 151 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 456 teröristin de yakalandığını, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini dile getiren Buba, teröristlerin rehin aldığı 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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