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Dünya

Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 16 çete üyesi öldürüldü.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 01:15 - Güncelleme:
Nijerya'da 16 silahlı çete üyesi öldürüldü
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Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara eyaletinin Dankarami bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda 16 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin kamplarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, çete üyelerine ait silah, araç, motosiklet ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Zamfara eyaleti, 5 yılı aşkın süredir silahlı çete üyelerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Hükümet, artan güvenlik sorunları nedeniyle yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

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