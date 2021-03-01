Nijerya'da 17 kişinin öldüğü silahlı saldırı gerçekleşti

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 18:45 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:45

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Öte yandan, yerel basında yer alan haberlere göre, Sokoto eyaletine bağlı Amarawa köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda ise 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokoto Emniyet Müdürü Kamaldeen Okunlola, saldırıyı doğruladı, ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.