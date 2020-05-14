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Dünya

Nijerya'da 182 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Delta eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 182 kişi yakalandı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 19:58 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 19:58
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Delta Emniyet Müdürü Mohammed Hafiz Inuwa, basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle eyaletin 25 bölgesinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Inuwa, operasyonlarda 182 çete üyesinin yakalandığını ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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