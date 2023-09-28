Nijerya'da 191 terörist öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinin diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde ülke genelinde diğer suçların yanı sıra terörizm ve silahlı çete üyeleriyle mücadelede önemli başarılar kaydettiğini belirtti.

Buba, ülkede son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 191 teröristin ve silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 184 terörist ve silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydeden Buba, ayrıca rehin alınan 91 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çeteler ve terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.