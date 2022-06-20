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Dünya

Nijerya'da 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 2 kiliseye düzenlenen silahlı saldırılarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi kaçırıldı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 00:20 - Güncelleme:
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Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin eyaletin Kajuru bölgesindeki iki kiliseye silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Aruwan, çok sayıda kişinin de kaçırıldığını ifade etti.

Aruwan, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi üzerine bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, 5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

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