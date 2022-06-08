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Dünya

Nijerya'da 2023 seçimi için yeni aday belirlendi

Nijerya'da iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC), 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu olarak belirlendi.

AA8 Haziran 2022 Çarşamba 17:51 - Güncelleme:
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Nijerya Devlet Başkan Muhammed Buhari'nin dönemi sona ererken, ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde iktidar partisi APC, aday seçimi düzenledi.

Başkent Abuja'da düzenlenen ve 14 adayın yarıştığı APC seçiminde 70 yaşındaki Tinubu, 1271 oyla birinci oldu.

Siyasete 1992 yılında atılan Tinubu, halihazırda ülkenin güçlü ve önde gelen siyasetçilerden biri olarak gösteriliyor.

Tinubu, ülkede 1994'te yapılan darbe nedeniyle sürgüne gönderilmiş, 1999'da ülkeye döndükten sonra Lagos Valiliğine seçilmiş ve 8 yıl boyunca bu görevde bulunmuştu.

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