İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2021 Cuma / 7 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,9051
  • EURO
    11,3577
  • ALTIN
    593.159
  • BIST100
    1625.06
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da 3 bin 876 mahkumun firarda olduğu bildirildi
Dünya

Nijerya'da 3 bin 876 mahkumun firarda olduğu bildirildi

Nijerya'da 3 bin 876 mahkumun firarda olduğu belirtildi.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 23:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 23:44
ABONE OL

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, basına yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki hapishanelere düzenlenen saldırılarda 4 bin 860 mahkumun firar ettiğini bildirdi.

Aregbesola, hapishaneden kaçan mahkumlardan 984'ünün yakalandığını kaydederek 3 bin 876 mahkumun firarda olduğunu söyledi.

Nijerya hükümetinin, kaçan mahkumları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Aregbesola, vatandaşlara firari mahkumlara yardım etmemeleri çağrısında bulundu.

Aregbesola, hükümetin, firar olaylarını engellemek için hapishanelerde biyometrik sisteme geçeceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.