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Dünya

Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki 3 köye motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 07:14 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 07:14
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Güney Kaduna Halkları Birliği Başkanı Luka Binniyat, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Guruku, Kuduru ve Jagindi köylerine giden motosikletli kişilerin etrafa rastgele ateş ettiğini belirtti.

Binniyat, saldırılarda 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırganların bölgede birçok evi, gıda ürünlerini ve araçları ateşe verdiğini de aktaran Luka Binniyat, çok sayıda köylünün de korkudan evlerini terk ettiğini kaydetti.

Ülkede son dönemlerde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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