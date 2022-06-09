İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2055
  • EURO
    18,2985
  • ALTIN
    1020.31
  • BIST100
    2571.57
Dünya

Nijerya'da 3 köye silahlı saldırı: 32 ölü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bulunan Dogon Noma, Ungwan Sarki ve Ungwan Maikori köylerine düzenlenen silahlı saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA9 Haziran 2022 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya'da köy baskınları devam ediyor. Nijerya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaduna eyaletinde bulunan Dogon Noma, Ungwan Sarki ve Ungwan Maikori köylerine geçtiğimiz pazar günü motosikletli haydutlar tarafından silahlı saldırı düzenlediği aktarılarak, saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırganların baskın düzenledikleri köylerde çok sayıda evi de yaktığı belirtilirken, saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Kilise saldırısında 21 kişi ölmüştü

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine 5 Haziran'da silahlı kişiler tarafından pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda, 21 kişinin hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.