Nijerya'da 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

AA 11 Şubat 2022 Cuma 17:22 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 17:23

Borno Valisi Babagana Zulum, Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Zulum, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Borno eyaletinde yaşanan gelişmelerle ilgili Buhari'ye bilgilendirdiğini belirtti.

Borno'da terörle mücadele önemli başarı kaydedildiğini aktaran Zulum, şimdiye kadar 30 bin Boko Haram ve ISWAP üyesinin hükümete teslim olduğunu söyledi.

Zulum, ayrıca, bölgedeki terör saldırılarının yakında geçmişte kalacağına dair iyimserliğini dile getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.