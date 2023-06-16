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Dünya

Nijerya'da 42 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeyinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 haftada 42 terörist öldürüldü.

AA16 Haziran 2023 Cuma 00:47 - Güncelleme:
Nijerya'da 42 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi
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Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, güvenlik güçlerinin son 2 haftada ülkenin kuzey bölgesindeki farklı eyaletlerde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 42 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Danmadami, operasyonlarda 96 çete üyesinin de yakalandığını aktardı.

Danmadami, operasyonlarda çete üyelerin rehin aldığı 9 sivilin kurtarıldığını ifade ederek, 20 silah, 7 araç ce çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

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