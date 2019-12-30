İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9496
  • EURO
    6,6692
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
Dünya

Nijerya'da 43 silahlı çete üyesi yakalandı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Enugu eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 43 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019  22:17 - Güncelleme: 30.12.2019  22:17


Enugu Eyaleti Emniyet Müdürü Ahmed Abdulraham, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.


Abdulraham, operasyonlarda 43 çete üyesinin yakalandığını dile getirerek, ayrıca çetelere ait silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.


Nijerya'da 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar,


2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü. Ülkede yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda 1460 kişi hayatını kaybetti.


Nisan ve temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu"kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.