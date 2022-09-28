Nijerya'da 44 silahlı çete üyesi yakalandı

Adamawa Eyalet Polis Komiseri Sikiru Kayode Akande, eyaletin farklı bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 44 çete üyesinin yakalandığını aktaran Akande, 5 silah, nakit para ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.