Nijerya'da 45 mahkum, Ramazan Bayramı affı ile serbest bırakıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında Ramazan Bayramı dolayısıyla 45 mahkum affedildi.
- AA
Sokoto Eyalet Valisi Aliyu Magatakarda Wamakko, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 45 mahkumun affedilerek, serbest bırakıldığını belirtti.
Wamakko, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.
Afla salıverilenler arasında kadın ve hastalar da bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.