Sokoto Eyalet Valisi Aliyu Magatakarda Wamakko, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde Ramazan Bayramı dolaysıyla çoğu hırsızlık ve adi suçlardan hüküm giyen 45 mahkumun affedilerek, serbest bırakıldığını belirtti.

Wamakko, İslam dünyasında böyle önemli gününde mahkumlara verilecek en güzel hediyenin aileleriyle bayramı kutlamak olduğunu söyledi.

Afla salıverilenler arasında kadın ve hastalar da bulunuyor.