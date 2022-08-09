İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9436
  • EURO
    18,3576
  • ALTIN
    1033.93
  • BIST100
    2785.16
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı
Dünya

Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırı ile bağlantılı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 18:15 - Güncelleme:
ABONE OL

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yerel televizyon kanalı Channels'e yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada şüphelilerin silahlı kuvvetler, güvenlik hizmetleri departmanı ve polisin katıldığı ortak operasyonlar sırasında yakalandığını ifade etti.

Yakalananların sayısı hakkında bilgi vermeyen İrabor, "Bunları kamuoyuna sunmak niyetindeydim ancak soruşturma devam ettiği için fikrimi değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

İrabor, yakında saldırganları ve ülkedeki diğer saldırıların arkasındakileri açıklayacağını kaydetti.

5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.

Hükümet, saldırıdan Boko Haram terör örgütü bağlantılı olan ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.