Kurtarılanların tamamı erkek ve oğlanlardan oluşuyor. Kaduna Emniyet Müdürü Ali Janga, binaya operasyonu istihbarat sonucu üzerine yaptıklarını, alıkonulanlardan bir kısmının zincirlenmiş bir şekilde bulunduğunu söyledi. Kurtarılanların bir kısmı Nijerya dışındaki ülkelerden gelmiş.

İşkence, cinsel taciz ve açlığa maruz bırakıldıklarını, binayı terk etmelerine izin verilmediğini ve bazılarının yıllarca alıkonulduğunu anlatıyorlar. Bu insanların oraya nasıl getirildiği belli değil.