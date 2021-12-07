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Dünya

Nijerya'da 58 silahlı çete üyesi yakalandı

Nijerya'nın, terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde, silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 58 kişinin yakalandığı bildirildi.

AA7 Aralık 2021 Salı 00:30 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 00:30
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Borno Eyaleti Polis Komiseri Umar Abdu, basına yaptığı açıklamada, güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında eyaletin Maiduguri, Bama ve Hawul bölgelerinde çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abdu, operasyonlarda 58 çete üyesinin yakalandığı bilgisini paylaşarak, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede son 3 ayda silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Nisan-Temmuz 2020'de düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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