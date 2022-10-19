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Dünya

Nijerya'da 6 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

AA19 Ekim 2022 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Nijerya'da 6 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi
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İstihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Banki bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Asker Yektilisi Kamarudeen Adegoke ise Borno eyaletinin Monguno bölgesinde düzenlenen operasyonda 40 teröristin lojistik tedarikçisinin gözaltına alındığını ifade etti.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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