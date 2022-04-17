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Dünya

Nijerya'da 700 bin dolar değerinde çalıntı petrol ele geçirildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, iki haftada 700 bin dolar değerinde çalıntı petrolün ele geçirildiği bildirildi.

AA17 Nisan 2022 Pazar 13:57 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 13:59
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Nijerya Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Adedotun Ayo-Vaughan, yaptığı açıklamada, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Niger Delta bölgesinde başlatılan "Dakatar da Barawo" operasyonlarının iki hafta sürdüğünü belirtti.

Ayo-Vaughan, operasyonlarda iki haftada 700 bin dolar değerinde çalıntı petrolün ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisinin imha edildiğini aktaran Ayo-Vaughan, çok sayıda kişinin de bu kapsamda yakalandığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, daha önce ülkede petrol hırsızlığı nedeniyle yılda 4 milyar dolar zarar edildiğini açıklamıştı.

- NİJERYA, DÜNYADA EN FAZLA PETROL REZERVİNE SAHİP 8'İNCİ ÜLKE

Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı belirtiliyor.

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