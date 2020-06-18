Nijerya'da 73 silahlı çete üyesi yakalandı

AA 18 Haziran 2020 Perşembe 23:25 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 23:25

Edo Eyalet Emniyet Müdürü Lawan Jimeta, basına yaptığı açıklamada, son zamanlarda artan suç oranları nedeniyle eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 73 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Jimeta, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Jimeta, silahlı kişilerin kaçırdığı 2 kadının da kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya'da, 2008'de çobanlar ve çiftçilerin çatışmalarıyla başlayan şiddet olayları, 2015'ten itibaren rehin alma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yılın ilk yarısında silahlı çeteler tarafından düzenlenen saldırılarda, 1460 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.