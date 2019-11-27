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Nijerya'da 9 Boko Haram üyesi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonda 9 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

  • AA
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Nijerya Ordusu Operasyon Sözcüsü Aminu İliyasu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Kirawa bölgesinde Boko Haram üyelerine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 9 örgüt üyesinin öldürüldüğünü kaydeden İliyasu, birçoğunun da yaralı kaçtığını söyledi.

İliyasu, operasyonda 1 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını ifade ederek, örgüte ait mühimmatın da ele geçirildiğini bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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