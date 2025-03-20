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Dünya

Nijerya'da akaryakıt tankeri faciası: 6 ölü

Nijerya'nın Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Nijerya'da akaryakıt tankeri faciası: 6 ölü
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde FCT'ye bağlı Nyanyan yakınlarındaki Abuja-Keffi kara yolunda seyreden, akaryakıt taşıyan tankerde patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamada 6 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Niger ve Enugu eyaletlerinde ocak ayında iki ayrı akaryakıt tankerinin patlaması sonucu en az 114 kişi hayatını kaybetmişti.

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