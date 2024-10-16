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Dünya

Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 94 kişi öldü.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 12:01 - Güncelleme:
Nijerya'da akaryakıt taşıyan tanker patladı: 94 kişi hayatını kaybetti
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Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldiğini belirtti.

Adamu, patlamada 94 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altına alındığını söyleyen Adamu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

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