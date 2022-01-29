İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da altın madeninde göçük! 9 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya'da altın madeninde göçük! 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Cross River eyaletinde yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 02:14 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 02:14
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, Cross River eyaletinin başkenti Calabar yakınlarındaki Biase bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.