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Dünya

Nijerya'da artan sorunlar nedeniyle yerinden edilen 3,5 milyonu aşan insan yardıma muhtaç

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş 3,5 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildirildi.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Nijerya'da artan sorunlar nedeniyle yerinden edilen 3,5 milyonu aşan insan yardıma muhtaç
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İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri Nasir Sani-Gwarzo, yaptığı açıklamada, ülkede özellikle kuzey eyaletlerinde artan güvenlik sorunlarının insani krize yol açtığını belirtti.

Güvenlik sorunları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş 3,5 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu aktaran Sani-Gwarzo, "Aileler genellikle beslenme, barınma, su, korunma ve geçim kaynakları gibi akut ihtiyaçlarla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Sani-Gwarzo, ülkedeki insani krizin endişe verici olduğunu vurgulayarak, hükümet ve insani yardım kuruluşlarının anlamlı müdahalelerde bulunmak için çabalarını iki katına çıkardığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Ülkede artan güvenlik saldırıları nedeniyle yüz binlerce kişi korkudan evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

  • Nijerya krizi
  • insani yardım
  • güvenlik sorunları

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