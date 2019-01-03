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Nijerya'da askeri helikopter düştü: 5 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava operasyonunda askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.

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Nijerya Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Mi-35M tipi askeri helikopterin, Borno eyaletine bağlı Damasak bölgesinde Boko Haram örgütüne yönelik operasyon sırasında düştüğünü bildirdi.

Helikopterin düşme nedenini açıklamayan Daramola, "Üzülerek belirtmek isterim ki Mi-35M tipi askeri helikopterin düşmesi sonucunda 2'si pilot 5 asker hayatını kaybetti." dedi.

Bu arada, uçağın Boko Haram'ın saldırısı sonucu düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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