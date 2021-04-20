Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu

AA 20 Nisan 2021 Salı 14:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 14:27

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari'nin, dün, gelecek ay benzine zam yapılmayacağını açıklamasının ardından ülkedeki bazı benzin istasyonları kapandı.

Başkent Abuja'da açık olan bazı benzin istasyonlarının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Ahmadu Bala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin alabilmek için 3 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.

Başkentteki akaryakıt istasyonlarının çoğunun kapalı olduğunu aktaran Bala, "Hükümet benzine zam yapmadı ancak istasyonların kapanması sonucunda insanlar benzin almakta zorlanıyor. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise sokaklarda pahalıya benzin alıyor." dedi.

Bala, hükümetin zam yapmama kararını olumlu karşıladığını ancak akaryakıt istasyonlarının açılması için acil müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılmıştı.