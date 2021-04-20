İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2021 Salı / 8 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1154
  • EURO
    9,7879
  • ALTIN
    462.338
  • BIST100
    1378.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu
Dünya

Nijerya'da benzine zam yapılmayacağının açıklanmasının ardından benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini Nijerya'da, hükümetin mayıs ayında benzin fiyatına zam yapılmayacağını açıklaması, ülkede akaryakıt krizine neden oldu.

AA20 Nisan 2021 Salı 14:25 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 14:27
ABONE OL

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Genel Müdürü Malam Mele Kyari'nin, dün, gelecek ay benzine zam yapılmayacağını açıklamasının ardından ülkedeki bazı benzin istasyonları kapandı.

Başkent Abuja'da açık olan bazı benzin istasyonlarının önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

Akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Ahmadu Bala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, benzin alabilmek için 3 saattir kuyrukta beklediğini belirtti.

Başkentteki akaryakıt istasyonlarının çoğunun kapalı olduğunu aktaran Bala, "Hükümet benzine zam yapmadı ancak istasyonların kapanması sonucunda insanlar benzin almakta zorlanıyor. Kuyrukta beklemek istemeyenler ise sokaklarda pahalıya benzin alıyor." dedi.

Bala, hükümetin zam yapmama kararını olumlu karşıladığını ancak akaryakıt istasyonlarının açılması için acil müdahale edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.