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Dünya

Nijerya'da bir festivalde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir festivalde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamı yitirdi, 19 kişi yaralandı.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 01:58 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 01:58
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Irigwe Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo, yaptığı açıklamada, bölgede yağmur sezonunu karşılamak için yapılan festivali sırasında silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Zongo, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Zongo, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.

Zongo, yaralıların hastaneye kaldırıldığın, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

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