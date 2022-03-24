Nijerya'da bir haftada 7 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Hadin Kai Operasyon Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, yaptığı açıklamada, teröristlere yönelik askeri operasyonlarda önemli başarılar kaydetmeye devam ettiklerini belirtti.

Musa, operasyonlarda son bir haftada en az 7 bin Boko Haram ve ISWAP üyesinin teslim olduğunu ifade etti.

Nijerya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda son 9 ayda gıda sorunu nedeniyle 30 binden fazla teröristin, aileleriyle askerlere teslim olduğunu bildirmişti.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.