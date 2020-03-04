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Dünya

Nijerya'da Boko Haram askeri noktaya saldırdı: 6 ölü

Terör örgütü Boko Haram'ın, Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 18:26 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:26

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram militanları, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesindeki askeri noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 polis ve 2 sivil yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından ordu ile örgüt üyeleri arasında çıkan çatışmada çok sayıda asker yaralandı.

Saldırıda yaklaşık 50 sivilin yaralandığı öne sürüldü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

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