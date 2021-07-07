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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 18 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü.

AA7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:15
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, terör örgütü üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Danga köyüne saldırı düzenledi.

Saldırıda 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Adamawa Polis Eyaleti Sözcüsü Suleiman Nguroje, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Nijerya ordusu, 5 Haziran'da ülkenin Borno eyaletinde Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonda 11 teröristi etkisiz hale getirmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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