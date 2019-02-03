Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 6 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Nijerya-Nijer sınırına 5 kilometre uzaklıktaki bir köye saldırarak ev ve araçları ateşe verdi. Saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.