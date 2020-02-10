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Dünya

Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısı sonucu 9 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

AA10.02.2020  15:58 - Güncelleme: 10.02.2020  15:58

Ülke basınında çıkan haberlere göre, örgüt üyeleri, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Çok sayıda kişinin de kaçırıldığı saldırıda, 18 araç da kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Hakla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola yaptığı açıklamada, Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a karşı düzenlediği hava saldırısında örgütün üst düzey üyesi çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

- 2009'DAN İTİBAREN 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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